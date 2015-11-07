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الجبورى: العشائر العراقية أساس للحفاظ على الوحدة والمصالحة الوطنية

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الجبورى: العشائر العراقية أساس للحفاظ على الوحدة والمصالحة الوطنية الجبورى: العشائر العراقية أساس للحفاظ على الوحدة والمصالحة الوطنية

أكد رئيس مجلس النواب العراقى د. سليم الجبورى ، أهمية المضى قدما بالإصلاحات ومحاربة الفساد التى طالب بها الشعب العراقى وخرج من أجلها فى تظاهرات ، وقال: إن الإصلاحات لا تزال تمثل الهم الأول فى مجلس النواب وهو حريص على تنفيذها ومساعدة فى الإسراع بتطبيقها ، وفق توقيتاتها ومسارها الدستورى الذى تم الاتفاق عليه وفق القانون".

ودعا الجبورى - فى كلمة ألقاها اليوم السبت ، خلال تجمع لعشائر وسط وجنوب العراق - إلى ضرورة تأسيس "مجلس عشائر" وفق القانون ، وقال:" إن العشائر العراقية هى الأساس للحفاظ على وحدة العراق والمضى بالمصالحة الوطنية والوقوف ضد محاولات الفرقة والتجزئة".

وأضاف:" أن العراق يمر اليوم بأصعب مرحلة تاريخية، ويتعرض لأشرس هجمة تستهدف أخوة أبنائه ووحدتهم وتكاتفهم وانحيازهم لبعضهم بعيدا عن اللون والعرق والقومية والطائفة والدين".

وكان الجبورى زار مرقد الإمام على بن أبى طالب وأدى صلاة الظهر بالحضرة العلوية ، حيث التقى رئيس الوزراء العراقى د.حيدر العبادي، الذى تزامنت زيارته مع زيارة الجبورى ، ولم يلتق أى منهما المرجع الأعلى لشيعة العراق على السيستانى.

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مصر 365

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