وصول مساعدات إماراتية إلى جزيرة سقطرى اليمنية المتأثرة بإعصار "تشالابا"

>وصلت آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية الإماراتية ، اليوم السبت ، إلى جزيرة سقطرى اليمنية المتضررة نتيجة تأثير إعصار " تشابالا " .

وذكرت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية اليوم السبت ، أن الإعصار ضرب عدة مناطق من اليمن وسلطنة عمان خلال الأسبوع الماضى ، وتسبب فى فيضانات وانهيارات أرضية وأضرار فى البنية التحتية ؛ مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين .

وكانت جزيرة سقطرى الواقعة إلى الجنوب من اليمن فى المحيط الهندى والتابعة إداريا لمحافظة حضرموت ، من أكثر المناطق تضررا فى البلاد ، وذكرت المنظمة العالمية للرصد الجوى فى جنيف أمس أن إعصارا جديدا يحمل اسم "ميغ" فى طور التشكل فى بحر العرب ويتوقع أن يصل اليمن غدا الأحد ، بعد أيام من إعصار "تشابالا" .