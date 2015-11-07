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وصول مساعدات إماراتية إلى جزيرة سقطرى اليمنية المتأثرة بإعصار "تشالابا"

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وصول مساعدات إماراتية إلى جزيرة سقطرى اليمنية المتأثرة بإعصار "تشالابا" وصول مساعدات إماراتية إلى جزيرة سقطرى اليمنية المتأثرة بإعصار "تشالابا"

>وصلت آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية الإماراتية ، اليوم السبت ، إلى جزيرة سقطرى اليمنية المتضررة نتيجة تأثير إعصار " تشابالا " .

وذكرت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية اليوم السبت ، أن الإعصار ضرب عدة مناطق من اليمن وسلطنة عمان خلال الأسبوع الماضى ، وتسبب فى فيضانات وانهيارات أرضية وأضرار فى البنية التحتية ؛ مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين .

وكانت جزيرة سقطرى الواقعة إلى الجنوب من اليمن فى المحيط الهندى والتابعة إداريا لمحافظة حضرموت ، من أكثر المناطق تضررا فى البلاد ، وذكرت المنظمة العالمية للرصد الجوى فى جنيف أمس أن إعصارا جديدا يحمل اسم "ميغ" فى طور التشكل فى بحر العرب ويتوقع أن يصل اليمن غدا الأحد ، بعد أيام من إعصار "تشابالا" .

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