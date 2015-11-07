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سيناريو تاريخي من 77 عام لمانشستر سيتي يهدد تشيلسي بالهبوط

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سيناريو تاريخي من 77 عام لمانشستر سيتي يهدد تشيلسي بالهبوط سيناريو تاريخي من 77 عام لمانشستر سيتي يهدد تشيلسي بالهبوط

أرضية تغطيها المياة. وملعب أصبح بركة سباحة بسبب الأمطار. نتحدث هنا عن ملعب برج العرب في إسكندرية ولكن هل ما حدث سيؤثر على استضافة اللقاء المرتقب للمنتخب المصري؟ FilGoal.com يُجيب.

مصر تستعد لمواجهة تشاد في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

مواجهة أولى بين مصر وتشاد ستقام يوم 14 من شهر نوفمبر. قبل أن تستضيف مصر مواجهة الإياب يوم 18 من نفس الشهر.

أمطار شديدة شهدتها الإسكندرية خلال الأيام القليلة الماضية تسببت في غرق ملعب برج العرب بشكل كامل.

وانتشرت صور عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مدى تأثر ملعب برج العرب بالأمطار. بل وظهر غارقا تماما.

 

وعلم FilGoal.com بداية إجراءات صرف المياة من أرض الملعب وهو ما يحدث بشكل ناجح الآن عن طريق محطة صرف ووحدة صرف المياة.

وسيصبح ملعب برج العرب جاهز لاستضافة مباراة مصر وتشاد في لقاء الإياب بشكل طبيعي. في لقاء من المنتظر أن يشهد حضور جماهيري.

تحقيق قادم

وبعد تسريب صور غرق ملعب المباراة من داخل إطار الملعب علم FilGoal.com بفتح تحقيق من قبل مسؤولي الملعب لمعرفة المتسبب في تسريب الصور.

وتهبط أرضية ملعب برج العرب 11 مترا عن سطح الأرض فيما تسبب في تجمع المياة بشكل كبير داخل أرضية الملعب.

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