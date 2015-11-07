سرعة القذف.. 6 علاجات قديمة وحديثة لحل المشكلة

أنواع سرعة القذف

أسباب سرعة القذف

تعرف على المعتقدات القديمة والحديثة لعلاج سرعة القذف

>تعد سرعة القذف من أكثر المشكلات التى يعانى منها الرجال بمختلف أعمارهم، وتمر الشكوى من سرعة القذف بعدد من مراحل الإصابة وهذا ما أكده الدكتور شعبان إبراهيم أخصائى الجلدية والتناسلية.>ويتابع د.شعبان، مؤكداً أن هناك نسبة من الرجال يعانون منذ بداية حياتهم من سرعة القذف وهذا يعد النوع الأول، أما النوع الثانى فهو يأتى بعد فترة من الزواج وإقامة العلاقة الجنسية الكاملة.>ويؤكد أخصائى الجلدية، أن هناك أسبابا نفسية وعضوية تؤدى إلى سرعة القذف مثل التهاب الأعصاب الطرفية وضمورها كما يحدث فى السكر وكذلك أمراض الحبل الشوكى والتهاب البروستاتا واحتقانها وتعاطى بعض الأدوية والإدمان.>ويقدم د.شعبان، بعض الطرق لعلاج سرعة القذف منها الحديث ومنها القديم، وهى:>1- استخدام الكريمات والرش المخدرة بشكل موضعى على العضو الذكرى.>2- هناك حجر يسمى بحجر السعادة (حجر جهنم) وهذا الحجر يوضع فى الماء ثم تدعك منطقة الختان بالعضو الذكرى ثم تغسل بعد ساعة ثم يحدث اللقاء الجنسى ولكن هذا الحجر قد يسبب الحرقان والالتهاب والإكزيما وأمراضا كثيرة.>3- العازل الطبى يعمل كمخدر موضعى لأنه يفصل العضو الذكرى عن المهبل.>4- دهان العضو الذكرى بزيت النعناع له تأثير المخدر الموضعى.>5- شرب النعناع والينسون بكثرة يعالج سرعة القذف.>6- الآن تستعمل الأدوية المضادة للاكتئاب لعلاج سرعة القذف حيث تعمل هذه الأدوية على زيادة السيروتونين الذى يعمل على تأخير القذف.