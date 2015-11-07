للتخلص من النحافة.. 3 نصائح للعلاج ولازم تتابع مع طبيب

زيادة الوزن

>النحافة من الأمراض التى يعانى منها عدد كبير من الأشخاص، وهذا المرض يعرضك لفقدان نسبة كبيرة من الوزن وعدم الرغبة فى تناول الطعام، أو تكون نسبة حرق الجسم للدهون عالية، وقد يتبع البعض عدد من النصائح والوصفات لعلاج مشكلة النحافة التى ربما يكون بعضها خاطئا. زيادة الوزن والنحافة

>وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، إن الأشخاص المصابون بالنحافة يسعون لإتباع العديد من النصائح للمساعد على زيادة الوزن بشكل سريع، ولذا يتناولون بعض الأقراص بهدف زيادة الوزن، ولكن هذه قد تعرض حياتك للخطر فى حالة تناولها دون استشارة طبيب. زيادة الوزن محتاجة متابعة مع الطبيب

>وتنصح أخصائية التغذية العلاجية، كل من يعانى من النحافة ويرغب فى زيادة الوزن بالمتابعة مع أحد الأطباء المتخصصين، لأن هناك ثلاث أنواع لزيادة الوزن والتخلص من النحافة. نصائح لزيادة الوزن

>وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح للتخلص من النحافة والتمتع بزيادة الوزن، ومنها:

>1- الإكثار من تناول الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية كالبطاطس المقلية والحلويات كالشوكولاتة والجاتوه والأطعمة السريعة.

>2- تناول نسبة كبيرة من الأطعمة الغنية بالدهون.

>3- ممارسة الرياضة الخاصة بكمال الأجسام.

شبكةعيونالإخبارية

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