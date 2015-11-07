لمريض السكر.. حافظ على نفسك واظبط سكرك بالفاصوليا البيضاء

يعد السكر من الأمراض المزمنة التى تصيب الكثيرين، وبالأخص السكر المرتفع الذى يتطلب من الشخص أن يبذل مجهودا كبيرا للحفاظ على صحته من خلال تنظيم الأكل وتناول الطعام المناسب دون أن يؤثر على مستوى السكر بالدم.

وكشف موقع readers digest الأمريكى، عن أبرز الأطعمة السوبر فود المهمة لمرضى السكر، والتى تساعد على انتظام مستوى السكر فى الدم وحرق الدهون وتقليل الالتهابات، بالإضافة إلى اكتساب العديد من الفوائد الصحية.

ووذكر التقرير بعض الأطعمة المفضلة والمفيدة لمرضى السكر فى نظامهم الغذائى: ومنها

1- الشيكولاتة الداكنة:

2-التوت البرى:

3-السمك:

4-الفاصوليا البيضاء:

> التى تكون غنية بمركبات الفلافونويد، وأظهرت الأبحاث أن هذه المواد الغذائية تقلل من مقاومة الأنسولين وتحسن من حساسية الجسم للأنسولين، كما ثبت أن مادة الفلافونويد تقى من مخاطر السكتة الدماغية وضغط الدم وتقلل من خطر السكتة القلبية.>يحتوى على ألياف غير قابلة للذوبان، تقلل من الشعور بالجوع وتسيطر على نسبة السكر فى الدم، حيث أجريت دراسة قامت بها وزارة الزراعة ووجد أن الأشخاص الذين يتناولون نصف كوب من عصير التوت البرى يوميا، لديهم انخفاض بمستوى السكر فى الدم.>وهو غنى بالبروتينات وأحماض الأوميجا 3، التى تقلل من مستوى الدهون فى الدم ومشاكل الوزن، حيث إنه يعتبر من نجوم التخسيس، ويساعد على انخفاض مستوى الدهون فى الجسم.>وتعتبر من البقوليات الغنية بالبروتينات والألياف القابلة للذوبان والتى تساعد على خفض الكولسترول، وتقلل من مستوى السكر فى الدم.