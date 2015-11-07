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10 فوائد لورق اللورا.. أهمها التخلص من سموم اللحوم

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10 فوائد لورق اللورا.. أهمها التخلص من سموم اللحوم 10 فوائد لورق اللورا.. أهمها التخلص من سموم اللحوم

فوائد ورق اللورا


>ورق اللورا أو ورق الغار يعد من أساسيات البيوت المصرية بشكل خاص والعربية بشكل عام، ويتميز بشكل "ورق الشجر الناشف" ورائحته النفاذة وطعمة المميز الذى يضيفه على الطعام، وليس ذلك فقط بل هو أيضا يتميز بالعديد من الفوائد الصحية.

فوائد ورق اللورا فى الطهى


>وفى هذا السياق، تشير الدكتورة أمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، أن ورق اللورا له طعم ورائحة مميزة عندما يستخدم فى طهى الدجاج أو اللحم، وإضافته للطعام أثناء الطهى يمنح الكثير من الفوائد الصحية.

تعرف على فوائد ورق اللورا


>وتقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الفوائد التى يحصل عليها جسم الإنسان بعد تناوله للأطعمة التى تحتوى على ورق اللورا، ومنها:

1- يطرد السموم المتراكمة داخل الجسم.
>2- يقوى الجهاز الهضمى ويحد من الإصابة بعسر الهضم.
>3- قاتل للسموم والبكتريا التى قد توجد فى اللحوم والدجاج.
>4- تحد من التعرض للسكتات الدماغية.
>5- تمنع ارتفاع الكولسترول.
>6- يخلصك من الإسهال.
>7- يعالج قرحة المعدة.
>8- ينشط الدورة الدموية فى الجسم.
>9- منبه للشهية.
>10- يساعد على إفراز العصارات الهضمية.
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