دراسة: لعبة «تتريس» تساعد على التخلص من إدمان الكحول والمخدرات

اكتشف العلماء البريطانيون أن ممارسة لعبة الـ”تتريس” تخفف وبشكل ملموس من الإفراط في تناول الطعام وتعاطي الكحول و المخدرات.

وبحسب موقع قناة “روسيا اليوم”، فإن نحو ثلاثين طالبا بريطانيا تتراوح أعمارهم من 18 إلى 27 عاما ويعانون من أنواع مختلفة من الإدمان شاركوا في تجربة أجراها فريق من العلماء بجامعة بليموت البريطانية.

وأظهرت هذه التجربة، التي لعب الطلاب ضمنها لعبة ال”تتريس” عدة مرات خلال اليوم، أن حوالي 70 بالمئة منهم لم يستطيعوا أن يفكروا في شيء إلا التتريس أثناء قيامهم بهذه اللعبة.

هذا وقال غالبية المشاركين في التجربة إن التركيز على اللعبة جعلهم يخمدون رغباتهم في تعاطي ما اعتادوا عليه، بل وينسونه تماما.

يذكر أن “تتريس” هي لعبة فيديو على شكل أحجية صممها مهندس حاسوب سوفيتي هو أليكسي باجيتنوف في عام 1984.