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"سيدتي نت" يكشف سر شباب بشرة شبيهة هيفاء وهبي

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"سيدتي نت" يكشف سر شباب بشرة شبيهة هيفاء وهبي "سيدتي نت" يكشف سر شباب بشرة شبيهة هيفاء وهبي

السبت 07-11-2015 16:03

إنها أبو العز ملكة جمال العرب لعام 2010- 2011 وهي التي لّقبت بشبيهة هيفاء وهبي. تنشر شيرين صورها على مواقع التواصل الاجتماعي بلقطات مشابهة لتلك التي تأخذها هيفاء، من حيث الابتسامة، التسريحة، وحتى طريقة تطبيق المكياج. لكن هذا لا يعني أن شيرين لا تتميز بخصوصية جمالية، ولا سيما من ناحية إشراق الوجه نضارة البشرة . وها هي مؤخراً تنشر صورة لها مع المستحضر الذي يساعدها على شد وجهها والتخلص من الشوائب والتجاعيد.


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اذا كنت تريدين الحصول على بشرة شيرين أبو العز، إليك سرها!
تشدد شيرين على أنّ العناية بالبشرة ضرورة جمالية لا يمكن الاستغناء عنها، وهي تستخدم يومياً كريمات البشرة من IÓ skincare biotech formula ما يجعلها تشعر بالراحة ويحافظ على شباب بشرتها، لتبقى الأجمل.
هذا المستحضر هو مضاد للتجاعيد ويعمل لمكافحة الشيخوخة عبر إعادة هيكلة الخلايا وزيادة انتاج الكولاجين والأيلاستسن.
وبالرغم من تعدد طرق تطبيق المكياج لاخفاء العيوب وإبراز جمال المرأة، إلا أن نضارة البشرة تبقى الأهم لتحقيق الهدف الرئيسي من المكياج.
اذاً، ننصحك بأن تزوري طبيب جلد ليساعدك على اختيار الكريم المناسب لك، ولا سيما بعد سن 30 حيث تحتاجين إلى الكولاجين لتأخير ظهور التجاعيد والحفاظ على شباب البشرة. ولا تنسي أهمية استخدام كريم ترطيب يومي وواقٍ من الشمس .
لكل نجمة روتينها الخاص للعناية ببشرتها، يمكنك اعتماد طريقة شيرين ابو العز أو غيرها لكن لا تهملي ضرورة العناية اليومية ببشرتك للحفاظ على شبابها ونضارة وجهك.

 

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سيدتي

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