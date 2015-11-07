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اشرب هذا المشروب لمدة سبعة أيام فقط ,وتخلص من الدهون المتراكمة حول منطقة البطن والخصر

  • الصحة
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اشرب هذا المشروب لمدة سبعة أيام فقط ,وتخلص من الدهون المتراكمة حول منطقة البطن والخصر اشرب هذا المشروب لمدة سبعة أيام فقط ,وتخلص من الدهون المتراكمة حول منطقة البطن والخصر

أحد الأسئلة الأكثر شيوعاً عند النساء , هو كيفية التخلص من المتراكمة حول منطقة البطن والخصر ,وهو في الواقع يعتبر من أخطر أنواع الدهون التي يصعب التخلص منها بسهولة ,وتستغرق وقتاً طويلاً للتخلص من الدهون في هذه المناطق , بالرغم من اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة ,لهذا نقترح عليك من خلال هذه المقالة مشروب جد رائع ,تم تجربته من قبل العديد من النساء حول أنحاء العالم ,حيث أثبت فعاليته السريعة في التخلص من الدهون المتراكمة حول منطقة البطن والخصر خلال سبعة أيام فقط .

هذا المشروب مكوناته غير مكلفة ,حيث يعمل على إذابة الدهون المتراكمة في الجسم , كما أنه يحسن المخ والرؤية والذاكرة.

مكونات المشروب :

2 ملاعق كبيرة من العسل .

2 ملاعق كبيرة من خل التفاح .

كأس من عصير البرتقال أو عصير الجريب فروت .
طريقة التحضير :

يتم خلط جميع المكونات جيداً ,بعدها يمكنك استهلاك كأس منه قبل تناول طعام الغذاء وكأس قبل العشاء ,لمدة سبعة أيام ,يمكنك معاودة شربه مرة ثانية إذا لزم الأمر ,لكن بعد مرور سبعة أيام من التوقف عن تناوله .

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