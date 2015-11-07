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سيناريو تاريخي من 77 عاما لمانشستر سيتي يهدد تشيلسي بالهبوط

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سيناريو تاريخي من 77 عاما لمانشستر سيتي يهدد تشيلسي بالهبوط سيناريو تاريخي من 77 عاما لمانشستر سيتي يهدد تشيلسي بالهبوط

هل حدث في تاريخ كرة القدم الإنجليزية أن توج فريق ما بلقب الدوري ثم هبط في الموسم التالي؟ نعم مانشستر سيتي وها هو نفس المصير يلقي بظلاله على تشيلسي.

وخسر تشيلسي أمام ستوك سيتي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت في ملعب بريتانيا في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

الهزيمة جعلت رصيد تشيلسي يتوقف عند 11 نقطة يحتل بهم المركز الـ16 بفارق ثلاث نقاط عن بورنموث الذي يأتي في المركز الـ18 وهو أول مراكز الهبوط.

مرة واحدة في التاريخ

في تاريخ الكرة الإنجليزية العريض مرة واحدة فقط توج مانشستر سيتي بلقب الدوري في موسم 1937-1936.

وفي الموسم التالي جمع الفريق 17 نقطة من أول 12 مباراة خاضها واحتل المركز قبل الأخير في المسابقة التي تضمنت وجود 22 فريقا وهبط في نهاية المطاف.

والآن تشيلسي جمع 1 نقطة فقط بعد أول 12 جولة فهل يلقى مصير مانشستر سيتي؟

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها سبع مباريات خلال أول 12 جولة من الدوري الإنجليزي منذ موسم 1979-1978 وهبط آنذاك بعدما احتل المركز الأخير.

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