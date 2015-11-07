شبه جزيرة القرم تجهز منتجعاتها لتكون بديلًا عن السياحة في مصر

أمر رئيس جمهورية القرم “ذاتية الحكم”، سيرغي اكسيونوف وزارة المنتجعات والسياحة في شبه جزيرة القرم بوضع برنامج شامل لاستقبال السياح، لا يقل شأنا عن الاستجمام في مصر من حيث السعر والجودة.

وقال وزير المنتجعات والسياحة في القرم سيرغي ستريلبيتسكي، بحسب وكالة “سبوتنيك الروسية”: “الساحل الجنوبي من شبه جزيرة القرم يناسب للاستجمام في فصل الخريف، بسبب المناخ الجاف شبه الاستوائي، كما يصلح لتحسين الصحة والوقاية والعلاج من العديد من الأمراض”.

ومن الجدير بالذكر أن العديد من الشركات السياحة تبحث حاليا عن أماكن بديلة للسياح، الذين اشتروا رحلات سياحية إلى مصر، لكنهم لن يتمكنوا من استخدامها بسبب حظر الطيران.

وأشار أكسيونوف، إلى جمع كل المواد اللازمة لتوفير المعلومات والدعم التنظيمي للشركات السياحية. وأكد على استعداد القرم ليصبح بديلا عن المنتجعات الأجنبية وتطوير النشاط السياحي الداخلي الروسي.

ومن الجدير بالذكر أن روسيا علقت رحلاتها الجوية إلى مصر يوم 6 نوفمبر حتى معرفة أسباب حادث سقوط الطائرة الروسية.

وكانت الطائرة الروسية قد تحطمت يوم 31 اكتوبر في شبه جزيرة سيناء، أثناء توجهها من شرم الشيخ إلى سانت بطرسبورغ. وكان على متنها 217 راكبا و7 أشخاص من أفراد الطاقم، جميعهم لقوا حتفهم.

وتعد دولة القرم، جمهورية ذات حكم ذاتي روسية تقع في روسيا الاتحادية، انضمت جمهورية القرم رسميا إلى روسيا في 21 مارس 2014 بعد استفتاء القرم 2014 الذي أقيم في 16 مارس 2014 بعدما كانت القرم تنتمي لأوكرانيا تحت إسم جمهورية الحكم الذاتي في القرم.