روسيا: 93 طائرة إلى مصر لإعادة السائحين

قالت مايا لوميدز، مديرة جمعية وكلاء السياحة الروس، أنه من المقرر أن تُرسل روسيا 93 طائرة إلى مصر خلال اليومين القادمين لتنقل السائحين الروس الذين ينتظرون العودة إلى الوطن.

وحسب “سبوتنيك” فإن 46 طائرة يجب أن تطير إلى شرم الشيخ وغردقة اليوم (7/11/2015) لتنقل السائحين الروس إلى الوطن بينما تنطلق 47 طائرة أخرى إلى مصر غدا.

ونوهت المسؤولة السياحية إلى أن روسيا لا تقوم بإجلاء السائحين وإنما توفر الطائرات لنقل من أكملوا الرحلات السياحية إلى الوطن.

وعلقت روسيا رحلاتها المنتظمة إلى مصر منذ مساء 6 نوفمبرحتى كشف أسباب حادث الطيران الذي أودى بحياة 224 شخصا كانوا على متن الطائرة المتجهة إلى روسيا من شرم الشيخ.