إصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة بأسوان بتسمم غذائي‎

استقبلت مستشفي حميات دراوبمحافظة أسوان 7 أشخاص من أسرة واحدة مصابين بحالة تسمم. ​

وكان بلاغا وصل الاسعاف يفيد باستقبال مستشفي كوم أمبو 7 أشخاص من أسرة واحدة من منطقة الإصلاح القبيلة مصابين بحالة تسمم، حيث انتقلت 3 سيارات اسعاف لمكان البلاغ وتم نقلهم الي مستشفي كوم أمبو والتي قررت نقلهم إلى مستشفي حميات دراو.​ ​

وقال الدكتور أسامة رضوان مدير مستشفى دراو، إن المصابين السبعة وصلوا المستشفى وكانوا يعانون من حالة قىء مستمر واسهال ويشتبه في اصابتهم بتسمم غذائى وتم حجزهم بقسم الحميات وأخذ عينات منهم وارسالها الى المعامل بمدينة أسوان.​