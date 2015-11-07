حماس تدعو لتوسيع رقعة الهجمات ضد إسرائيل فى الضفة الغربية

دعت حركة "حماس" الفلسطينية اليوم السبت إلى توسيع رقعة الهجمات ضد إسرائيل فى كافة محافظات الضفة الغربية، وحث الناطق باسم الحركة حسام بدران فى بيان صحفى على "تطوير العمليات (ضد أهداف إسرائيلية) وتنويع أماكنها لتشتيت العدو وإرباكه".

واعتبر بدران أن "تصاعد عمليات إطلاق النار يدلل على دخول انتفاضة القدس مرحلة جديدة ستعقّد حسابات الاحتلال وتؤلمه فى أماكن تواجده كافة، وكان جندى إسرائيلى أصيب أمس بجروح خطيرة جراء تعرضه لعملية إطلاق نار قرب الخليل فى جنوب الضفة الغربية.

فى هذه الأثناء أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة شاب فلسطينى مساء اليوم بالرصاص الحى وعشرات آخرين بالاختناق فى مواجهات مع الجيش الإسرائيلى شرق قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن الشاب أصيب بقدمه خلال اقترابه من السياج الحدودى نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة.

وأضافت المصادر أن عشرات الشبان أصيبوا بحالات اختناق جراء إلقاء قنابل الغاز بشكل كثيف من جنود الجيش المتمركزين خلف السياج الفاصل مع قطاع غزة .