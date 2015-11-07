أخبار عاجلة

ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
ده كلام - سعد الصغير يوجه رسالة لأحد أصدقائه ويقدم " وصلة طبل بلدي " بطريقة جديدة -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي سرا لأول مرة ويحكي قصة دويتو " شاكيرا " والـ500 دولار -
ده كلام - سعد الصغير لـ سالي شاهين : "موريه منك يابت" -
ده كلام - سعد الصغير يغني " ياسمارة " مع سالي شاهين وهديتها -
مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى" -
ده كلام - ردة فعل سعد الصغير من " هدية سالي شاهين المفاجئة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أبو مازن يستقبل نبيل العربى ويطلعه على الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس

Google+ Print
أبو مازن يستقبل نبيل العربى ويطلعه على الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس أبو مازن يستقبل نبيل العربى ويطلعه على الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس
استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، فى مقر إقامته بقصر الضيافة فى العاصمة المصرية القاهرة، مساء اليوم السبت، الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى، والوفد المرافق.

وأطلع أبو مازن، العربى على الجهود التى تقوم بها القيادة الفلسطينية لتحديد سقف زمنى لإنهاء الاحتلال وحماية الشعب الفلسطينى، فى ظل استمرار تصعيد الإجراءات الاستفزازية والعنصرية من قبل الاحتلال ومستوطنيه، بحق القدس والمسجد الأقصى.

كما بحث اللقاء البنود التى ستطرح على اجتماعات وزراء الخارجية العرب بعد غد الاثنين فى الرياض، على هامش القمة العربية وأمريكا الجنوبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365