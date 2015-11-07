أبو مازن يستقبل نبيل العربى ويطلعه على الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، فى مقر إقامته بقصر الضيافة فى العاصمة المصرية القاهرة، مساء اليوم السبت، الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى، والوفد المرافق.

وأطلع أبو مازن، العربى على الجهود التى تقوم بها القيادة الفلسطينية لتحديد سقف زمنى لإنهاء الاحتلال وحماية الشعب الفلسطينى، فى ظل استمرار تصعيد الإجراءات الاستفزازية والعنصرية من قبل الاحتلال ومستوطنيه، بحق القدس والمسجد الأقصى.

كما بحث اللقاء البنود التى ستطرح على اجتماعات وزراء الخارجية العرب بعد غد الاثنين فى الرياض، على هامش القمة العربية وأمريكا الجنوبية.