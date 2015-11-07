حركة فتح تتهم حماس بالتذرع بأسباب واهية لمنع إحياء ذكرى الرئيس عرفات

قالت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى (فتح) إنّ حركة حماس، تتذرع بما وصفته بأسباب واهية لمنع إحياء الذكرى الـ"11" لوفاة الزعيم الفلسطينى الراحل ياسر عرفات فى قطاع غزة.

وقالت فتح، فى بيان صحفى اليوم السبت، إن حركة حماس تتذرع بأسباب واهية، وحجج أمنية، لمنع إحياء ذكرى "الرمز أبو عمار".

وأضاف البيان أن حركة حماس أبلغت مؤسسة (الشهيد ياسر عرفات) فى قطاع غزة، أنها ستسمح بإحياء الذكرى فى أماكن مغلقة فقط، وقالت الحركة إنها ترفض ما وصفته بالذرائع الواهية، مطالبة حماس بالعدول عن قرارها.

وقررت حركة فتح العام الماضى إلغاء مهرجان إحياء الذكرى العاشرة لوفاة الزعيم الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، فى قطاع غزة بعد أن فجّر مجهولون، عبوات ناسفة أمام منازل لقيادات فى حركة فتح.

وتوفى الرئيس عرفات فى 11 نوفمبر 2004، عن عمر يناهز 75 عامًا، فى مستشفى عسكرى فى ضواحى باريس، إثر تدهور سريع فى صحته لم تتضح خلفياته، عقب حصاره من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلى مقاطعة برام الله، وسط الضفة الغربية لعدة أشهر.