سقوط عاطل بـ500 طربة حشيش فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث أبو صوير، من القبض على عاطل بحوزته 500 طربة حشيش فى جمعية العاشر من رمضان بأبو صوير فى الإسماعيلية.

وكانت معلومات سرية وردت للواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية، تفيد باعتزام أحد تجار المخدرات ببيع كمية من مخدر الحشيش.

وبإجراء التحريات السرية أثبتت صدق المعلومات، وبإخطار اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية بالتحريات أصدر تعليماته بضرورة القبض على تاجر المخدرات وضبط ما بحوزته من مخدرات.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد محمد طلعت رئيس فرع البحث الجنائى لغرب الإسماعيلية، ضم الرائد فهمى عبد الصمد رئيس مباحث أبو صوير ومعاونيه.

وتنكر النقيب محمد فؤاد معاون مباحث مركز أبو صوير فى زى تاجر واتفق مع تاجر المخدرات على شراء كمية الحشيش عن طريق الاتصالات التليفونية.

واتفقا على ميعاد تسليم المخدرات وحضر التاجر ويدعى (ع . ح . م ) 25 سنة عاطل مقيم جمعية العاشر من رمضان مستقلا سيارة ملاكى الشرقية، وبرفقته والدته وزوجة أخيه داخل السيارة، وفور وصوله لتسليم المخدرات، كشف ضابط المباحث عن هويته، وبتفتيش السيارة تبين انه بداخلها 500 طربة حشيش وزنت ما يقرب من 50 كيلوجراما.

تم التحفظ على المتهم ووالدته وزوجة شقيقه والسيارة والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.