المباحث تحاول ضبط متهمين بخطف وقتل عامل فى كفر الشيخ

تلقى اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بالعثور على جثة شاب بها إصابات على رافد الطريق الدولى، وتم نقلها لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين من خلال التحريات الأولية أنها لـ"وليد .م.ع" 38 سنة عامل من قرية فدان الفقى التابعة لمركز سيدي سالم، خطفه عدد من الأشخاص صباح اليوم السبت بسبب خلافات بينه وأحدهم، وتعدوا عليه وألقوه على رافد الطريق الدولى الساحلى، وفروا هاربين ظنا منهم أنه مصاب فقط.

تشكل فريق بحث برئاسة اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، واللواء محمد عمار رئيس مباحث المديرية، لكشف غموض الحادث، وتحرر محضر والعرض على النيابة العامة.