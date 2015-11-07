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بالصور: العثور على دبوس معدنى بحجم 6 سم فى كلية طفل سعودى

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بالصور: العثور على دبوس معدنى بحجم 6 سم فى كلية طفل سعودى بالصور: العثور على دبوس معدنى بحجم 6 سم فى كلية طفل سعودى
فى حالة غريبة من نوعها استخرج الأطباء دبوسا معدنيا بحجم 6 سم من كلية طفل سعودى يبلغ من العمر 4 سنوات.

اليوم السابع -11 -2015

وبحسب تقرير نشرته صحيفة"ديلى ميل" البريطانية فإن الطفل شعر بآلام شديدة احتار فيها الأطباء وبعد إجراء الفحوصات والأشعة السينية اكتشف الأطباء وجود دبوس شعر بحجم 6 سم بالكلى، بعد أن ظلت الأسرة فى حيرة عن سبب هذه الآلام المبرحة التى كان الطفل يعانى منها، وبعد زيارات عديدة للأطباء أكدوا أنه يعانى من مرض غامض أعراضه الحمى الدائمة والقشعريرة، ولم يتمكنوا من معرفة سبب ومصدر هذا المرض.

اليوم السابع -11 -2015

وكما جاء فى التقرير أنه وبعد عمليات الفحص وإجراء الأشعة السينية التى أظهرت وجود دبوس شعر معدنى رقيق وحاد طوله 6 سم عالقا فى عمق كليته، وأنه يمثل خطرا على صحة الكلية ويتطلب إجراء تدخل جراحى لإخراجه.

اليوم السابع -11 -2015

وقالت والدة الطفل عندما علمت بوجود دبوس شعر فى كلى الطفل، وأنه سيحتاج لتدخل جراحى، "بدأت ألوم نفسى لهذا التأخير على اكتشاف هذا الدبوس، كما أننى أقدر الجهود الكبيرة التى بذلها الفريق الجراحى فى علاج الطفل، وأعد أن أكون أكثر وعيا بسلوك طفلى".

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