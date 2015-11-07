إحالة مدير مدرسة وحدة أبو شوشة بقنا للتحقيق بسبب الإهمال فى أعمال الصيانة

قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إحالة مدير مدرسة وحدة أبو شوشة المجمعة رياض أطفال ابتدائى بمركز أبو تشت للتحقيق، على خلفية الإهمال فى تنفيذ أعمال الصيانة وسوء حالة دورات المياه وتدنى مستوى النظافة بشكل عام داخل المدرسة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها محافظ قنا للمدرسة للوقوف على مدى انتظام سير العملية التعليمية ومستوى النظافة داخل وخارج المدرسة، رافقه خلالها عزت بيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ قنا أنه لا تهاون مع أى تقصير فى المنظومة التعليمية، موضحا أنه سينقل أى مدير مقصر فى أداء عمله حرصا منه على ظهور المدارس بصورة لائقة تناسب العملية التعليمية.



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