المؤبد لـ «قهوجي» ذبح شقيقه بسبب الخلاف على الميراث‎ في الأقصر

أدنت محكمة «جنايات الأقصر»، قهوجي في جريمة قتل شقيقه بسبب خلافات علي الميراث، وقضت بمعاقبته بالسجن المؤبد.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما عثر الأهالي على جثةٍ طافيةٍ على سطح المياه بترعة منشاة العماري شمال الأقصر، وبانتقال رجال المباحث الجنائية إلى موقع العثور على الجثة ومناظرتها وتبين أنها لعامل يدعى “أحمد م.خ.” 52 عامًا، مقيم بشارع المنشية بوسط المدينة، وبها آثار ذبح بالرقبة و3 طعنات بالصدر وأنها موثقة اليدين والقدمين، وجرى نقلها إلى مشرحة المستشفى العام بالأقصر تحت تصرف النيابة وتحرر محضر عن الواقعة برقم 12127/ 2014 جنايات الأقصر.

وبتشكيل فريق بحث لتحديد مرتكب الحادث، توصلت تحريات إدارة «البحث الجنائي» إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شقيق المجني عليه الأصغر ويدعى حمدي 50 سنة قهوجي ومقيم بذات الناحية، وتبين أن مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على الميراث.

وتمكن رئيس مباحث شرطة بندر الأقصر، الرائد أحمد خليفة، من ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بإرتكاب الجريمة بسبب خلافات على الميراث، وقرر أنه يوم الواقعة طالب المجني عليه بحقه في الميراث لأنه في حاجة ماسة للمال فرفض فنشبت بينهما مشاجرةٍ حاميةٍ قام خلالها بطعنة بالسكين وذبحه من رقبته ثم قام بتكبيل يديه وقدميه وألقى به في الترعة وأرشد عن السكين المستخدم في الحادث فتحرر محضرًاً ألحق بالمحضر الأصلي وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات وأحالت القضية لمحكمة الجنايات التى اصدرت حكمها المتقدم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد منصور، وعضوية المستشارين غريب ياسين أحمد، و عماد فتحي ويصا، الرئيسين بالمحكمة، وسكرتارية قاسم محمد.