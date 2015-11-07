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جامعة «الأزهر» تنظم قافلة متعددة المهام لخدمة مجتمع الوادي الجديد منتصف نوفمبر‎

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جامعة «الأزهر» تنظم قافلة متعددة المهام لخدمة مجتمع الوادي الجديد منتصف نوفمبر‎ جامعة «الأزهر» تنظم قافلة متعددة المهام لخدمة مجتمع الوادي الجديد منتصف نوفمبر‎

الدكتور عبد الحي عزب – رئيس جامعة الأزهر

تنظم «جامعة الأزهر» في الـ 15 من نوفمبر الجاري، قافلةً طبيةً وثقافيةً لمحو أمية عدد من ابناء محافظة «الوادي الجديد» لمدة أسبوع.

وقال اللواء أشرف شاش، سكرتير عام محافظ الوادي الجديد، إن القافلة تتضمن أنشطة الكشف الطبي والعلاج وإجراء عمليات جراحية بالمجان، وكذلك عمل امتحان فوري لمحو الأمية، بالإضافة إلى تنظيم عدة ندوات تثقيفية وزراعة وتشجير الأماكن المحيطة بالقافلة من خلال فريق من أساتذة كلية الزراعة وبعض البرامج التدريبية، وأضاف أن القافلة ستعمل في المناطق الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا بمراكز ومدن وقرى المحافظة طبقًا للبروتوكول، الذي وقعه المحافظ في 22 أكتوبر الماضي والدكتور عبد الحي عزب، رئيس جامعة الأزهر؛ لتنظيم قوافل طبية واجتماعية وثقافية وبيطرية لخدمة المجتمع في الوادي الجديد.

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