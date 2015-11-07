الإمارات تطلب مدرسيين من جميع التخصصات

أعلنت وزارة التربية والتعليم بدولة الامارات العربية المتحدة عن حاجتها لوظائف معلمين ومعلمات للمرحلة الثانوية.

وشملت التخصصات المطلوبة، معلمين ومعلمات (لغة عربية - لغة انجليزية - لغة فرنسية - رياضيات - إحصاء - كيمياء - فيزياء - أحياء - تربية فنية - تربية رياضية - تربية إسلامية - قرآن كريم - تقنية المعلومات)

وأفادت الوزارة أن المميزات للوظائف تشمل راتب شهري 9000 درهم، وبدل سكن للمتزوجين، وتذاكر طيران بعدد أفراد العائلة سنويا.

ولمعرفة التفاصيل الرجاء زيارة الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم:



https://www.moe.gov.ae/Arabic/Pages/Jobs05102015.aspx

شبكةعيونالإخبارية

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