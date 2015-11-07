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الإمارات تطلب مدرسيين من جميع التخصصات

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الإمارات تطلب مدرسيين من جميع التخصصات الإمارات تطلب مدرسيين من جميع التخصصات

أعلنت وزارة التربية والتعليم بدولة الامارات العربية المتحدة عن حاجتها لوظائف معلمين ومعلمات للمرحلة الثانوية.

وشملت التخصصات المطلوبة، معلمين ومعلمات (لغة عربية - لغة انجليزية - لغة فرنسية - رياضيات - إحصاء - كيمياء - فيزياء - أحياء - تربية فنية - تربية رياضية - تربية إسلامية - قرآن كريم - تقنية المعلومات)

وأفادت الوزارة أن المميزات  للوظائف تشمل راتب شهري 9000 درهم، وبدل سكن للمتزوجين، وتذاكر طيران بعدد أفراد العائلة سنويا.

 

ولمعرفة التفاصيل الرجاء زيارة الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم:
 

https://www.moe.gov.ae/Arabic/Pages/Jobs05102015.aspx

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