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مدرس يعتدى جنسيا على تلميذ بالصف الخامس الابتدائى فى الدقهلية

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مدرس يعتدى جنسيا على تلميذ بالصف الخامس الابتدائى فى الدقهلية مدرس يعتدى جنسيا على تلميذ بالصف الخامس الابتدائى فى الدقهلية
تعدى مدرس لغة إنجليزية بمدرسة بمحلة دمنة فى الدقهلية، جنسيا على تلميذ بالصف الخامس الابتدائى.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية، بتقدم والدة طالب ببلاغ تفيد بقيام مدرس لغة إنجليزية بالتعدى جنسيا على نجلها فى الصف الخامس الابتدائى.

واستمع الرائد أحمد الجندى رئيس مباحث محلة دمنة، إلى الطفل الذى قال: "إن مدرس الإنجليزى هو من قام بالتعدى على (وكان دائم التهديد بأنى لو اتكلمت هيأذينى)، وذلك فى حصص الدرس الخصوصى، وعلى الفور تم استدعاء أحمد د.ا.ر. 25 سنة ليسانس آداب إنجليزى، ومقيم بقرية محلة الدمنة.

وتم استجوابه والذى أقر بالواقعة وأنه تعدى على الطفل أكثر من مرة، وتم تحرير محضر 1690 لسنة 2015 جنح محلة دمنه .

وأشارت والدة الطفل إلى أنها لاحظت أن ابنها دائم البكاء وأصبح انطوائيا، فقررت أن تقوم بالكشف عليه، حيث أكد الطبيب أن ابنها تعرض للاعتداء الجنسى أكثر من مرة، فقررت التقدم ببلاغ إلى الشرطة.

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مصر 365