بالصور.. "التموين": توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية للقرى المحاصرة بالأمطار

وزعت شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين اليوم 1500 كرتونة سلع غذائية فى زاوية عبد القادر، وقرى عفيفى والعلا والحظيرة ومحسن وخورشيد بمنطقة العامرية، والتى أغرقتها الأمطار وتعرضت لقطع الكهرباء وسوء الطرق وتعطل المخابز ونقص السلع.

وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات مساء اليوم، أن الكرتونة - تبرعات من المجمعات الاستهلاكية وأهل الخير من أبناء الاسكندرية - تحوى "دجاج وأرز ومكرونة وزيت وسمن وعسل وشاى وسكر ومربى وصلصة وبلوبيف وخل"، لافتا إلى إرسال سيارات متنقلة محملة بالسلع الغذائية والسلع التموينية والخبز أمس من شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية إلى هذه القرى، تشمل كل السلع الغذائية من لحوم ودواجن وأسماك وزيوت ودقيق وأرز وسكر وخضر وبقوليات وغيرها، إضافة إلى السلع التموينية والخبز المدعم، مؤكدا إرسال كل السلع الغذائية لأى محافظة تضررت من الأمطار والسيول.



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