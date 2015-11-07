حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 11 نوفمبر 2015

برج الحوت .. حظك اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

تملكين طاقة كبيرة و تستطيعين تدبير امورك بالطريقة الفضلى و كل ما عليك فعله هو النظر الى البعيد. لا تقلقي من تقديم مبادرتك. ان الوقت مناسب لك لتهتمي بالمسائل الفنية. ستكونين مبدعة في كل ما قد تقومين به، فانت مستعدة للقيام بكل تلك الامور.

مهنيا: ان زملاءك يقدرون جهودك و لن يتركوك وحدك في الابراج اليومية، انتبهي لان الاخرين لن يتحملوا ازدياد طلباتك المتكررة و المتواصلة. انت تحتاجين الى التقدم و الاخرون ايض بحاجة اليك سيدتي. لا تقفي مكانك و تنتظري ان يقولوا لك اقتربي، بل تحركي بسرعة.

عاطفيا: خذي بعض الصور مع افراد عائلتك، فقد مضى وقت طويل، و انت تهملينهم و هم صامتون لانهم لا يرغبون في ازعاجك. ان الحبيب غاضب منك، لست كما كنت في السابق و لن تستطيعي القيام بكل ما يطلب منك. قفي الى جانب زوجك، لا تجعليه ينزعج من فتور علاقتكما.



شبكةعيونالإخبارية

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