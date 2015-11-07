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حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 11 نوفمبر 2015

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حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 11 نوفمبر 2015 حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 11 نوفمبر 2015

.. الأربعاء 11 نوفمبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

 

سيتاثر الاخرون بطريقتك في اكتشاف ما يجول بخاطرهم يا فتاة برج الدلو. اخرجي مع بعض الاصدقاء و استمتعي. تستطيعين التواصل مع كل من يلجا اليك و ستتمكنين من نصحه نصائح مفيدة. كوني على يقين من ان الاخطاء ممكنة و لكنها لن تودي بك الى الاماكن الخاطئة اطلاق.

مهنيا: لن تقومي بعملك على اكمل وجه في برج اليوم. قد يختلف الامر خلال ساعات النهار. حاولي ان تتميزي في عملك، لان الامور ليست سهلة كما تظنين. تابعي عملك حتى النهاية و لا تقحمي نفسك في ما لا يعنيك فانت لست مستعدة للنقاش. تابعي كتابة برنامجك العملي.

عاطفيا: حاولي ان تجعلي زوجك سعيد بكل ما قد تقدمينه له في ابراج اليوم. استمتعي بوقتك مع الحبيب. لا تجلسا في المنزل و تنظرا الى بعضكما، يمكنكما التحرك و الاستمتاع، لذا استفيدا من الوقت الذي ستمضيانه مع، و غيرا روتين حياتكما لانكما ستملان قريب اذا بقيتما كما انتما.
 

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