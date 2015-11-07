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برج الجدي حظك اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2015

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برج الجدي حظك اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2015 برج الجدي حظك اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2015

برج الجدي .. الأربعاء 11 نوفمبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

 

عليك الانتباه لانك لن تتقدمي اذا لم تتحسني يا فتاة برج الجدي. كوني منظمة لانك لن تشعري بانك سيدة الموقف. قد ترغبين في تغيير مجرى الامور و جعل مسارها يختلف عن المسار الطبيعي. لا تكوني غريبة عن اولئك الذين يحيطون بك لانهم بامس الحاجة اليك حتى لو لم يعترفوا بذلك.

مهنيا: ان زميلك سيساعدك في القيام باعمالك الكبيرة، انتبهي لما تقولينه له و اعطيه الثقة الكاملة كي يستطيع التصرف و التوصل الى الحلول. ستلقين دعم من المحيطين بك و لن يتركك زملاؤك وحدك. تريثي و لا تتخذي القرارات المصيرية قبل ان تطرحي الاسئلة ان لزم الامر.

عاطفيا: انت شخص متميز و تبحثين عن المرح و التسلية مع زوجك، لن يتمكن الحبيب من الشعور بتلك السعادة الكبيرة الا و انت بقربه تساعدينه و تشجعينه على ذلك. لن تدعي الامور تفلت من يدك، بل بالعكس ستصلين الى مراتب متقدمة في الحب اذا تصرفت بذكاء و حكمة
 

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