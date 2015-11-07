برج القوس .. حظك اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

ستقومين بكل ما قد يساعدك على الوصول الى اهدافك يا فتاة برج القوس. سيسمح لك وضعك بالتقدم في جميع الميادين. ستنشغلين بالمبادئ الكثيرة. انه الوقت المناسب لك لايجاد معلومات اضافية قد تفيد بحثك الذي استغرق ايام عديدة. عليك النظر الى البعيد كي تحصلي على افضل النتائج.

مهنيا: اهتمي ببعض المشاريع التي ستسهم بتحسن سير العمل الذي تقومين به في ابراج اليوم. لا تترددي في استشارة زملائك. تعلمي امور جديدة من كل ما حصل معك في الماضي كي تحل امورك بالطريقة الصحيحة و المناسبة و بسرعة خيالية سيدتي.

عاطفيا: ستحظين باصدقاء جدد، ما قد يثير نقمة زوجك عليك في برج اليوم. لا تهدري وقتك على امور لن يكون لها اي منفعة لك. انكِ في حلة جيدة و لن تخافي من القيام باي امر تشعرين بانه يناسب علاقتك مع زوجك. ستكونين في وضع صعب في برج اليوم لان الامور ليست سهلة.



شبكةعيونالإخبارية

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