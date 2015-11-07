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"التموين" تضبط صاحب محل غير مرخص يبيع قطع غيار السيارات فى الأزبكية

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"التموين" تضبط صاحب محل غير مرخص يبيع قطع غيار السيارات فى الأزبكية "التموين" تضبط صاحب محل غير مرخص يبيع قطع غيار السيارات فى الأزبكية
ألقت شرطة مباحث بالقاهرة القبض على صاحب محل غير مرخص لبيع قطع غيار السيارات بمنطقة الازبكية وبحوزته 3490 قطعة غيار، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة بقيام صاحب محل غير مرخص ببيع قطع غيار السيارات وبحوزته كميات من قطع الغيار "صينية الصنع" ومهربة جمركيا ولا توجد بها أى فواتير أو مستندات تفيد مشروعية حيازتها ومجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات تمت مداهمة المحل بدائرة قسم الازبكية وتم ضبط مالكه وبحوزته 3490 قطعة غيار " كتاوت، بوجيهات، كلاكس , لمبات , زيوت " بدون فواتير ومجهولة المصدر، وتم تحرير المحضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365

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