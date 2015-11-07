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ضبط 4 آلاف قطعة أجهزة كهربائية مغشوشة داخل محل بعابدين

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ضبط 4 آلاف قطعة أجهزة كهربائية مغشوشة داخل محل بعابدين ضبط 4 آلاف قطعة أجهزة كهربائية مغشوشة داخل محل بعابدين
تمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالقاهرة من القبض على صاحب محل غير مرخص للأدوات الكهربية بمنقطة عابدين، وبحوزته 4800 قطعة مغشوشة ومجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة، تفيد بقيام مالك محل غير مرخص لتجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنطاق دائرة قسم عابدين بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الأجهزة الكهربائية المغشوشة والخالية من أى مستندات أو فواتير تفيد بمشروعية حيازتها أو مصدرها، وعرضها للبيع بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وقامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المحل المتحرى عنه، وأسفرت عن ضبط مديره المسئول 4800 قطعة كهربية عبارة عن "لمبة، لقمة تليفون، جرس تليفون، فيشة" بدون فواتير مجهولة المصدر، وتم تحرير عن ذلك المحاضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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مصر 365

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