برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

انه الوقت المناسب للقراءة يا فتاة برج العقرب. قد ترغبين في القيام ببعض النشاطات الممتعة. لا تقلقي من ابداء رايك فانت على حق. استعملي مهاراتك للوصول الى الحلول الجيدة التي قد ترضي جميع الاطراف. ان النتائج ايجابية بالفعل حتى لو بدا لك العكس سيدتي.

مهنيا:: ستهتمين بالاستثمارات و كل ما قد يدر عليك ربح كبير في برج اليوم. لا تتذمري مما قد يحصل معك. كوني واثقة من كل خطوة عملية تقومين بها، فان الامور لن تجريَ دائم كما تريدين اذا لم تستفيدي من الفرص التي قد تتاح لك. قد يشمل اهتمامك المسائل المالية في برج اليوم.

عاطفيا:: لا تسيئي فهم زوجك و لا تفسري الامور كما تريدين في ابراج اليوم. ان يومك سيكون متميز اذا عرفت كيف تتعاملين مع زوجك. ستقربك مشاعرك من الحبيب اكثر من ذي قبل. حاولي ان توفري له كل الاهتمام الذي يطلبه، فانه يحبك و يعشق كونه معك في الابراج سيدتي.



شبكةعيونالإخبارية

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