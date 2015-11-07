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برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2015

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برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2015 برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2015

برج الميزان .. الأربعاء 11 نوفمبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

 

ستتاثرين ببعض الامور التي تحصل من حولك، و التي لن تكون سهلة الحل مطلق. سيفهمك اصدقاؤك. قد تستطيعين اعطاء قيمة جديدة لحياتك. ستعرفين كيفية التعامل مع المشاكل الكثيرة التي ستحصل معك. لا تنفعلي كلما كلمك احدهم. عليك ان تحافظي على هدوئك قدر المستطاع.

مهنيا: لن تستطيعي التوفيق بين امور عدة في برج اليوم. لا تبالغي في القيام بعملك و تنسي الاهم. لست قادرة على فعل امور عدة في الوقت نفسه. دوني بعض الملاحظات الصغيرة التي قد تساعدك في تنفيذ ذلك المشروع الكبير الذي لطالما سعَيت الى انجاحه.

عاطفيا: انه الوقت المناسب للتخطيط للمستقبل. قد تدعين بعض الاشخاص الى منزلك، و لن تملي من المحاولة. ستجعلين من احببته منذ وقت طويل يقترب منك اكثر. ستعرفين ما يعجب زوجك و كيف تجعلينه يفاجا. لا تكوني انانية مع زوجك في الابراج اليومية كي لا تخسري مع الوقت.
 

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