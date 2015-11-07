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برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2015

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برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2015 برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2015

.. الأربعاء 11 نوفمبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

 

تحلي بالصبر و لا تتكلمي قبل التاكد من كل خطوة تقومين بها يا فتاة برج العذراء. انت مفعمة بالحركة و لكنك ستصدمين بصد واضح لافكارك، حاولي الا تتاثري بما يقوله لك المحيطون بك. تكلمي حتى لو شعرت بان الاخرين لا يكترثون لاقوالك سيدتي. اصبري و ستنالين ما تريدين.

مهنيا: لا تستبقي الامور في مكان العمل كي لا تخسري الكثير مع مرور الوقت. ستندمين جراء ما يفعله من حولك. حاولي ان ترتاحي قليل بعد الظهر لتتمكني من متابعة عملك. لا تقلقي فان كل الامور ستصطلح و لكن من الافضل لك ان تباشري التحرك بوتيرة اسرع من الايام السابقة.

عاطفيا: ابدئي علاقة جديدة في برج اليوم. ستهتمين بعلاقتك العاطفية، لانك لا تريدين ان تخسري زوجك. ستتلقين بعض الاشارات التي قد تؤكد لك ان هذا الشخص هو الانسان الذي ستقضين بقية حياتك معه بفرح، لذا قومي بتلكَ الخطوة من دون اي تردد
 

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