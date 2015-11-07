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برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2015

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برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2015 برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2015

برج الأسد .. الأربعاء 11 نوفمبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

 

ستقعين في حيرة من امرك و لن تعرفي كيفية التصرف يا فتاة برج الاسد. لن تعرفي اي من الامور عليك ان تحلي في البداية لان الامور صعبة بالنسبة اليك. ستتحسن الامور و ستجدين الحلول و تنظمين وقتك بالطريقة الفضلى. كوني يقظة و لا تتسرعي في الحكم على اولئك المحيطين بك.

مهنيا: سيعرف زملاؤك من انت و لن يستطيع احد مناقشتك لانك صاحبة القرار في مكان العمل و الاخرون يعلمون ذلك. حاولي ان تتقدمي بسرعة فائقة، اعملي اكثر مما تستطيعين و لا تتوقفي و الا كانت وتيرة عملك بطيئة جد ما سيجعل مديرك ينفر منك و يرغب في الابتعاد عنك قدر المستطاع.

عاطفيا: تبحثين عن شخص تكملين حياتك معه، انت جدية و تريدين اتمام هذا الامر و البدء بحياة جديدة مليئة بالحب، قد تجدين الشخص الذي انتظرته منذ فترة طويلة. اخرجي مع زوجك في نزهة صغيرة و استمتعا بوقتكما فلن يتسنى لكما ذلك في المستقبل
 

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