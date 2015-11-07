برج السرطان .. حظك اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

لا ترفضي بعض الفرص التي ستتاح لك اليوم بل اقبليها. ستحصلين على اجابات مؤكدة عن كل الاسئلة التي تطرحينها. و سينقلك حدسك الى المكان الصحيح. لا تسيئي التصرف مع الاخرين كي لا تخسري ثقتهم مع مرور الوقت سيدتي. لا تتركي الامور تصل الى المجهول.

مهنيا: انت انيقة في مكان العمل، وتعرفين كيفية التعامل مع الزبائن بالطريقة الفضلى التي تجعلهم يشترون. ان هذه المرحلة مرحلة ابداع بالنسبة اليك فاستفيدي من ذلك لتتقدمي بسرعة خيالية. ان اختراعاتك مميزة لذا لا تخافي من المحاولة و طرح مشروعك الخيالي.

عاطفيا: ان الوقت مناسب لتعبري عن مشاعرك لزوجك في برج اليوم. لا تلومي من حولك على اخطاء اقترفتها انت. ستفرحين من كل ما سيقوله الحبيب، لانه يعرف كيف يجعلك تفرحين و تتمنين الجلوس معه. سيقدرك و يعرف انك شخص مثالي يستطيع الاتكال عليه في كافة المجالات.



شبكةعيونالإخبارية

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