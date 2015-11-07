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برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2015

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برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2015 برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2015

.. الأربعاء 11 نوفمبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

 

ستتمكنين من ايجاد الاجابات عن كل الاسئلة التي قد تجول بخاطرك يا فتاة برج الجوزاء. ستغيرين رايك في بعض الامور. التزمي بالتعليمات التي تعطى لك. ستودين التحقق من امر ما و لن ترتاحي قبل ان تجدي كل الدلائل. من المهم لك ان تسافري في رحلة الى مكان بعيد.

مهنيا: حاولي ان تعقدي صفقة مع احد الاشخاص اليوم. لن يساعدك احد في المشروع الذي تريدين تنفيذه او حتى تنظيمه. لا تقدمي على اي خطوة من دون التاكد من صحتها في ابراج اليوم. قد يطرح عليك احد الزملاء مشروع للاستثمار، اقبليه فسيدر عليك ربح هائل.

عاطفيا:: سيؤدي زوجك دور بارز في حفلة قد تكونان فيها هذا المساء وسيجعلك تفخرين به. سيبرز زوجك تميزه امام الناس الذين تعرفينهم فلا تتركيه وحده، سيلفت الانتباه ما قد يجعل بعض الاشخاص يتقربون منه. لا تشكي في امره فهو يحبك و انت تعرفين ذلك
 

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