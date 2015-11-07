برج الثور حظك اليوم الأربعاء 11نوفمبر 2015

برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

قد تتكلمين مع بعض الاشخاص و تلقين الحلول على مشاكل طرحتها عليهم. عليك ان تعيدي استخدام طاقاتك بالطرق المناسبة، ان الوقت لن يخدمك، و ستشعرين بالحاجة الى الانطلاق من جديد في مكان العمل. لا تحاولي النظر الى البعيد لان ذلك ليس من مصلحتك.

مهنيا: انك تعرفين كيفية القيام بالامور العملية كلها و بالطريقة المناسبة. تشاوري مع زملائك، و لا تلجئي الى شخص غير اهل للثقة. تعلمين انك لن تخرجي بحلول مرضية اذا لم تدري كيف تتعاملين مع الاوضاع بتان. تحملي المصاعب كي لا تسوء حالك مع مرور بعض الوقت.

عاطفيا: انه الوقت المناسب لك للاستراحة في ابراج اليوم. تستطيعين تنظيم الامور العاطفية. ساعدي زوجك في الاعتناء بالاولاد. لا تهملي واجباتك العائلية لانها مهمة لتقدمك. انتبهي لكل ما تفعلينه، و لا تدعي عملك ياخذ كل وقتك و يجعل تفرغك للعائلة صعب



شبكةعيونالإخبارية

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