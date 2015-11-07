برج الحمل .. حظك اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

سيتضح لك ان الامور لا تجري كما خططت لها يا فتاة برج الحمل. اجعلي طاقتك تتحول للاهتمام بالمسائل التنظيمية المناسبة. حاولي ان تجيبي عن الاسئلة بصراحة. تاقلمي مع كل الاوضاع. اختاري المسار الايجابي للعمل و لا تتشاءمي كي لا تسوء حالك مع الوقت من دون ان تدركي.

مهنيا: ادرسي الامور بدقة مطلقة، فستلقين اجابات مميزة عن الاسئلة الكثيرة التي ستسالينها لمن حولك. ركزي على هدفك و تاكدي من انك اذا صممت تستطيعين تحقيقه من دون خوف سيدتي. لا تتخذي تدابير خاطئة و اعرفي كيف تتصرفين بالطريقة المناسبة

عاطفيا: لا تدعي الغيرة تسيطر عليك فانها ستفسد العلاقة المتميزة بينكما. لا تجعلي زوجك يسام من محاولات ارضائك في برج اليوم. اجعلي زوجك سعيد بما يفعله من اجلك. انت متميزة في ما يخص الحب. كوني ايجابية في تعاطيك مع زوجك فهو يحتاج الى تفهمك الكبير.



شبكةعيونالإخبارية

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