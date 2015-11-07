رئيس اللجنة الفنية: كل السيناريوهات مطروحة.. ولايمكن تحديد مدة انتهاء التحقيق

متابعة : محمد سويلم

قال رئيس لجنة التحقيق في المؤتمر الصحفي المقام ،اليوم السبت، إن القوات المسلحة المصرية نظمت خمس رحلات متصلة خلال الأسبوع الماضي لنقل فرق التحقيق إلى موقع حادث الطائرة.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن الحكومة المصرية قامت بارسال فرق الطوارئ والتحقيقات فور وقوع حادث تحطم الطائرة، مشيرًا أن اللجنة تنظر باهتمام بالغ إلى كافة السيناريوهات المحتملة لحادث سقوط الطائرة.

وعن سؤاله عن ما أشار به من أن اللجنة تنظر باهتمام إلى كافة السيناريوهات المطروحة، أجاب قائلًا: “ كل السيناريوهات مطروحة، فقد يكون انفجار في تنك الوقود أو انفجار بأحد أمتعة الركاب، وقد يكون حادث مدبر لا يمكن الحزم في ذلك الأمر الآن. وأوضح رئيس اللجنة الفنية إلى أنه إلى هذه اللحظة لم نتمكن من جمع كل المعلومات التي سوف تستخدم لاحقًا في التوصل لأسباب الحادث.

وحول سؤال رئيس اللجنة الفنية عن مصدر يحدد الصوت الصادر من الطائرة الروسية، أجاب قائلًا، أنه يجب أن يخضع للتحليل في المعامل المختصة، وهو ليس بالدليل الكافي. وعن سؤاله عن متى سينتهي وقت التحقيق، أضاف ” لايمكن تحديد مدة انتهاء التحقيق، مؤكدًا أن اللجنة تتخذ بعناية كافة الإجراءات للإنتهاء من التحقيق”. وأضاف أن اللجنة تتقدم بخالص التعازي لأسر وأصدقاء ضحايا حادث الطائرة الروسية،.