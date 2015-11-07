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صور| بني سويف تودع شهيدها الثالث في استهداف نادي الشرطة بالعريش‎

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صور| بني سويف تودع شهيدها الثالث في استهداف نادي الشرطة بالعريش‎ صور| بني سويف تودع شهيدها الثالث في استهداف نادي الشرطة بالعريش‎

تشيع جثمان شهيد بني سويف في نادي ضباط العريش

شيع أهالي بني سويف، اليوم السبت، جثمان الشهيد بدير فتحي محمد، 33 عامًا، ثالث شهداء المحافظة الذين قضوا نحبهم إثر استهداف نادي الشرطة بمدينة العريش في عملية إرهابية بسيارة مفخخة، وذلك بمقابر عائلته بقرية “البرانقة” بمركز ببا، جنوب المحافظة.

كان جثمان الشهيد وصل فجر اليوم السبت بسيارة إسعاف، وأدى أهالي القرية صلاة الجنازة عليه بمسجد القرية، وخرج ملفوفًا بعلم في جنازة عسكرية تقدمها مدير الأمن  اللواء رضا طبلية، العميد خلف حسين، مدير المباحث الجنائية والمحاسب محمود المغربي، رئيس مركز ومدينة ببا وعشرات القيادات التنفيذية والطبيعية والألأف من أهالي المحافظة.

يذكر أن نادي الشرطة بمدينة العريش، كان قد تعرض لتفجير سيارة مفخخة، فجر الأربعاء الماضي، وأسفر عن استشهاد 6 بينهم 3 من محافظة بني سويف، هم: بدير فتحي محمد، 33 عامًا، مقيم البرانقة مركز ببا وأحمد محمد عبدالرحيم، 45 عامًا، بني قاسم، مركز ببا وعلي خليل حلمي، 34 عامًا، دموشيا مركز بني سويف.

وكان أهالى عزبتي “خلوصيا” التابعة لقرية “دموشيا” بمركز بني سويف و”بني قاسم” التابعة لمركز ببا، قد شيعوا جثمان الشهيدين علي خليل وأحمد محمد عبدالرحيم.

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