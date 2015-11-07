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بالصور.. مركز مجدى يعقوب للقلب بأسوان يجرى تجربة طوارئ على الأزمات

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بالصور.. مركز مجدى يعقوب للقلب بأسوان يجرى تجربة طوارئ على الأزمات بالصور.. مركز مجدى يعقوب للقلب بأسوان يجرى تجربة طوارئ على الأزمات
نفذت إدارة مركز مجدى يعقوب لأمراض القلب بأسوان، اليوم، السبت، تجربة طوارئ لإخلاء المركز بمشاركة قوات الحماية المدنية، والإسعاف، وذلك لتدريب العاملين على كيفية التعامل مع الأزمات المفاجئة.

وصرح كرم محمود، مسئول السلامة المهنية بمركز مجدى يعقوب لأمراض القلب بأسوان، بأن التجربة العملية استمرت لمدة ساعة كاملة، بهدف تدريب العاملين بالمستشفى على إخلاء المرضى بطريقة آمنة، وتم إجراؤها بمشاركة 200 طبيب وممرض وعامل وفنى بالمركز تحت إشراف إدارة الحماية المدنية.

وأوضح كرم محمود، فى تصريحات صحفية، أن التجربة بدأت بإعلام المرضى والمترددين على المركز بالتجربة حتى لا يشعرون بالقلق، ثم توافدت بعد ذلك سيارات الإطفاء والإسعاف على المركز، ثم أخلى فريق الطوارئ المستشفى وفقاً للخطة الموضوعة لهذا الشأن وسط تجاوب كبير من المرضى والزائرين لشعورهم بأن إدارة المركز تبذل جهدا كبيرا فى الحفاظ على سلامة المرضى.

وأشار كرم إلى أن مركز مجدى يعقوب لأمراض القلب، هو أول مستشفى فى أسوان تقوم بهذه التجربة العملية للطوارئ وهى إحدى البنود الهامة لتقييم جودة المنشآت الطبية، وتم التجهيز لهذه التجربة منذ بداية هذا العام وخضع العاملون فى المستشفى لتدريبات متتالية خلال الفترة الماضية من إدارة الحماية المدنية حول كيفية التعامل مع الطوارئ.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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