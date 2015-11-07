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بالفيديو والصور ..محافظ الشرقية يغلق مركزا جديدا للدروس الخصوصية

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بالفيديو والصور ..محافظ الشرقية يغلق مركزا جديدا للدروس الخصوصية بالفيديو والصور ..محافظ الشرقية يغلق مركزا جديدا للدروس الخصوصية
داهم الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، اليوم السبت، مقر أحد مراكز الدورس الخصوصية الخاصة بطلاب جامعة الزقازيق، وقرر إغلاقه وإحالة أصحابه للتحقيق.

وأعرب المحافظ عن اندهاشه من وجود العديد من طلاب كلية الصيدلة داخل المركز، قائلاً: "ليه الضياع اللى إحنا فيه دا"، ودارت مناقشة بين الطلبة والمحافظ حول قراره بإغلاق تلك المراكز، وقال:" طول ما تلك المراكز مفتوحة لن يكون هناك تعليم أو جامعات فى ، وأن المستفيدين من تلك الدورس هم من يدفعونكم للتظاهر بحجة ضياع مستقبلكم، عشان يلىي ذراعكم أنتم وأولياء أموركم".

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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