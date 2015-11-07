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محافظ الشرقية يتفقد شوارع منيا القمح

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محافظ الشرقية يتفقد شوارع منيا القمح محافظ الشرقية يتفقد شوارع منيا القمح
قام الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، بجولة ميدانية لمدينة منيا القمح، للوقوف على الأماكن المتضررة من سقوط الأمطار.

وتفقد المحافظ عددا من شوارع المدينة الرئيسية والفرعية والمناطق العشوائية وطرق المدينة، وأصدر تعليمات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية القروية بمساعدة رؤساء المدن فى شفط الآثار المتراكمة وإزالة الأوحال والطين والمساهمة بمعداتهم بعد أن رأى بنفسه تأثر شوارع المدينة من هطول الأمطار الغزيرة على مدى يومين، وقال المحافظ لا مانع من مساعدة الوحدات المحلية بمعداتها، وأصدر تعليمات لشركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية بالتوجه للمدن، للمساهمة فى شفط آثار الأمطار من الشوارع والبيوت.

وطلب المحافظ من رئيس المدينة عمل استطلاع رأى عام، لأخذ موافقة المواطنين فى قرار نقل جميع المواقف بمدينة منيا القمح خارج المدينة، للمساهمة فى إخلاء الشوارع من الزحام الشديد وتحقيق سيولة مرورية سريعة وسط المدينة حيث إنها من الطرق الحيوية والهامة للقادمين والخارجين من المحافظة.

وأكد المحافظ أيضا ضرورة إيجاد أماكن بديلة للباعة الجائلين وأسواق حضارية يستقر فيها بدلاً من الاعتداء على الأرصفة والشوارع ولإيقاف عملية الكر والفر مع شرطة المرافق، وأثناء زيارة المحافظ لمدينة منيا القمح دخل أحد المخابز ووجه الشكر لصاحبه ووقع فى الدفتر بالشكر والفخر لهذا المخبز ملك المواطن محمد عبد القادر مشهور بعد أن رأى المحافظ بنفسه نظافة المخبز وأدوات العجن وجودة المنتج وضبط الأوزان حسب المقاييس والمواصفات فقال إنه شرف عظيم لهذا المواطن الذى يتقى الله وثبت أنه عنده ضمير.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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