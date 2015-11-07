محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان حفل استقبال أبطال قواتنا البواسل

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ظهر اليوم حفل استقبال الدفعة الأولى من قواتنا المسلحة المشاركة ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بعد أن استبدلت بالدفعة الثانية التي باشرت المهام الموكولة لها في اليمن.



> كما شهد الحفل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين ومعالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان و سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس دائرة النقل والمعالي الوزراء وقادة القوات المسلحة وحشد كبير من المواطنين وذوي الجنود.

وحضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة لكل من المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت ومصر والأردن والسودان واليمن وماليزيا وباكستان.

وكان الحفل قد بدأ بآيات من القرآن الكريم ولوحات شعبية تعبر عن تراث الامارات وتاريخ قواتنا المسلحة ..بعد ذلك بدأ مرور قافلة الجنود الابطال من امام المنصة الرئيسية حيث كان مشهد التفاعل والترحيب بهم كبيرا من جميع الحضور.

وألقى العميد الركن مسلم الراشدي قائد قوة تحرير مأرب كلمة القوات المسلحة قدم فيها تحية إجلال وإكبار لاباء وأمهات وذوي شهداء الواجب الذين كان لتضحياتهم الدور الكبير في تمهيد الإنتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة ضمن التحالف العربي نصرة اخوانهم في اليمن الشقيق.

وأعرب عن سعادته بما تحقق من إنجازات على الارض وما حققتها قوات التحالف من إنتصارات ودحر المليشيات الإنقلابية وتعزيز قوات الشرعية.



> وفيما يلي نص الكلمة..

> سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.

> سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

> سمو الشيوخ أصحاب المعالي والسعادة ضباط وجنود قواتنا المسلحة البواسل الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

> نجتمع اليوم.. تظلنا سماء الوطن المكللة بالفخر والعزة.. تعانق هاماتنا النجوم .. وترنو أعيننا إلى الأعالي.. مؤمنين بنبل غاياتنا ومقاصدنا.. مصطفين خلف قيادتنا الرشيدة.. التي تسير بالوطن إلى العلا ..وتكتب اسمه بمداد من نور.. بين الأمم التي حققت لشعبها الأمن والأمان.. والتنمية والرخاء.. وجعلت منه رمزا للنجاح.. ونموذجا للإنجاز والتفوق.

نجتمع هنا لنجدد العهد لقيادتنا الرشيدة وعلى رأسها سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله بأن نكون دائما في مقدمة الصفوف للدفاع والذود عن مقدرات وطننا الغالي وأن نقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن يهدد أمننا وأمن أشقائنا أو يحرك أذنابا له تنفذ بالنيابة عنه خططه الشيطانية وتدابيره التي لن تجر عليه وعلى من تآمروا معه إلا الخسران والهزيمة.

> الحفل الكريم..

في هذه الأجواء المفعمة بالوطنية والعزة والفخر نشعر بأن قلوب شعب الإمارات الكريم جميعا تحيط بنا وتكاد تعانقنا وتشد على أيادينا وننتهز هذه المناسبة الكبيرة لنوجه تحية إكبار وإجلال لآباء وأمهات شهداء ومصابي الوطن الأبطال الذين سطروا بدمائهم الزكية صفحات مضيئة من نور في تاريخ وطنهم المشرف وفي نصرة إخوانهم في اليمن الشقيق والذود عن حمى الوطن.. ونقول لهم " نحن كلنا أبناؤكم ولتكونوا على يقين بأن شهداءنا أحياء بيننا سعداء بتحقيق ما كانوا يصبون إليه من انتصارات ودحر للأعداء".. قال تعالى " ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون".. دماؤهم لم تذهب سدى بل رسمت معالم الطريق لتحقيق ما كان مستحيلا بالأمس والذي أصبح واقعا ملموسا بفضل الله أولا ثم قوات التحالف ولنعرب عن سعادتنا بما تحقق من انتصارات على أرض اليمن حيث كان لرجالكم البواسل أبرز الأدوار في تحقيق هذا النصر المؤزر في عدن وفي مأرب وفي كل المناطق التي عادت إلى الشرعية في اليمن الشقيق وفاء بوعد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. فقد صدقتم النية وأخلصتم الوعد وأنفذتم العهد فالشكر والتحية لكل من شاركوا في صنع ملحمة البطولة والفداء والشكر موصول لكم جميعا أيضا أيها الأبطال لتحملكم مشقة البعد عن الأهل والأبناء والعمل في أجواء صعبة لكنها تهون أمام إيمانكم وعزيمتكم من أجل أن تبقى رايات الوطن عالية خفاقة الحضور الكريم.. إننا اليوم وفي هذه اللحظات نمر بمرحلة من المراحل المهمة في تاريخ قواتنا المسلحة الباسلة حيث نستقبل أبطالا قادمين من أرض العزة والكرامة ومن ساحات الشرف والبطولة لنودع بكل تقدير وإعزاز أبطالا يتطلعون بكل همة وعزيمة إلى استكمال المهمة وتأدية الواجب الوطني.

وإذ نشعر بالفخر الشديد لوجودنا في استقبال هذه الكوكبة من أبطال قواتنا المسلحة ممن سطروا التاريخ وكتبوا ببطولاتهم وتضحياتهم وشجاعتهم تاريخا جديدا ليس لليمن الشقيق فقط بل لمنطقة الخليج العربي والمنطقة العربية بأكملها نودع أبطالنا من الضباط والجنود.. ونشد على أياديهم ونؤكد لهم أن بلادهم تنظر بإكبار إلى ما يؤدون من مهام تاريخية نعتز بها جميعا ونفخر.. أشد الفخر بأن نكون جزءا منها ونؤكد للجميع أننا على الدرب ماضون وسنواصل مهمتنا الوطنية بكل ثقة وعزم واقتدار في مأرب وعدن وغيرهما حتى تتحرر الأراضي اليمنية بأكملها ويعود الأمن والاستقرار إلى ربوع هذا البلد العربي الشقيق.. إننا نشكركم جميعا ونشد على أياديكم ونقبل جباهكم لأنكم ترفعون راية دولة الإمارات العربية المتحدة عالية خفاقة فأنتم خير سفراء لها في ساحات الشرف والكرامة والوطنية.

وفي ختام كلمتي يسعدني أن أتوجه بخالص التحية والتقدير إلى شعب الإمارات الكريم وأقول لإخوتنا وأبنائنا جميعا لكم أن تفخروا جميعا بقواتكم المسلحة الباسلة التي أثبتت مقدرتها على أن تكون الحصن الحصين والدرع المنيع لمكتسبات دولتنا في مواجهة التحديات والتهديدات الاستراتيجية المحدقة بالأمن الوطني.



> إن دولة بحجم الإمارات برهنت أنها تمتلك جيشا من أقوى الجيوش في المنطقة وإن الناظر إلى خريطة دولتنا الحبيبة اليوم يلمس بكل صدق عبقرية القيادة وتلاحم الشعب الأبي ونبل الأمهات والآباء وبسالة الجندي الإماراتي ثروة الوطن الحقيقية وعدة الأيام وهم أغلى ما نملك لحاضرنا ومستقبلنا خالص الدعوات الطيبة لكم يا أبطالنا في ساحات الدفاع عن الحق أينما كنتم، ولتذهبوا في حفظ الله ورعايتهولتكونوا على ثقة بوطنية مهمتكم ونبل رسالتكم وعدالة قضيتكم.



> كل التحية والتقدير لمن عادوا بسلامة الله وحفظه ،،، وكل الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة وكل الشموخ والعزة لوطننا الغالي وشعبنا الوفي.

كما ألقى عدد من الشعراء قصائد وطنية حيوا فيها العطاء والتضحية التي بذلها أفراد قواتنا المسلحة في اليمن والتي ساهمت بشكل أساسي في تحرير مأرب مع قوات التحالف العربي وأشادوا بالقوة والشجاعة والاصرار التي تحلى بها أفراد القوة معبرين عن فخرهم واعتزازهم بالإنجازات والانتصارات التي حققها الابطال كما عبروا عن فخرهم بالانتماء والولاء للوطن وقيادته .. مؤكدين استعداد أبناء الامارات لتقديم الغالي في سبيل رفعة الوطن وعزته.

وقد قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالسلام على أفراد القوة حيث أكد سموهما للجنود فخرهما وشعب الإمارات بالإنجازات والإنتصارات التي حققوها والتضحيات التي قدموها.

من جانبهم أكد أبطال قواتنا المسلحة استعدادهم لتقديم أرواحهم والتضحية لمواجهة كل ما من شأنه تهديد أمن الوطن وتنفيذ المهام الموكولة لهم في مختلف المجالات والظروف وتأكيد جاهزية القوات المسلحة.

وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تصريح عقب لقاء سموه جنودنا الأبطال .. عن فخره وإعتزازه بشجاعتهم والإنتصارات التي حققوها .. إنتصارات للحق والعدل وعودة الشرعية.. مؤكدا أن أسود الجزيرة أثبتوا أنهم رجال وهم أصحاب الهمم وهم ونحن عشاق القمم.. وقال سموه : " إن هدفنا ليس القتال وإنما اعادة الشرعية إلى اليمن" .



> وتمنى سموه للدفعة الثانية التي باشرت مهامها في اليمن التوفيق والثبات حتى يتحقق النصر.. وقال سموه إن أهل اليمن أولاد عم و هدفنا هو مساعدتهم واعادة الشرعية لهم لتحقيق الاستقرار والأمن لليمن.