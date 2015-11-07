"بوليس:حالة عاديّة"أفضل مسلسل كوميدي تونسي في استفتاء"سيدتي"لرمضان 2015

اختار قرّاء "سيدتي"في استفتاء رمضان 2015 "بوليس:حالة عاديّة"كأفضل مسلسل كوميدي تونسيّ مناصفة مع سيتكوم "نسيبتي العزيزة".

وامتدّت سلسلة "بوليس: حالة عاديّة" على 15 حلقة تم بثّها خلال النصف الأوّل من شهر رمضان وهي من إخراج مجدي السميري و سيناريو درّة الفازع وبطولة كمال التواتي ولطفي العبدلي والشاذلي العرفاوي وريم بن مسعود . وتمّ التعويل في هذا المسلسل الذي يجمع بين"الأكشن" والكوميديا بأسلوب ساخر على طائرة لتصوير بعض اللقطات. ورصدت له ميزانيّة ضخمة وقع التكتم عن مبلغها.وتتّسم السلسلة بالتجديد والطرافة والحركة.

يقول المخرج الشاب لهذه السلسلة:"أنا متأثر بالمدرسة الأمركيّة وقد ظهر هذا التأثير في "بوليس حالة عاديّة" من خلال التركيز على الحركة والتشويق".

وقد أنتجت هذه السلسلة وبثتها قناة"التاسعة" وهي فضائيّة تونسيّة جديدة.

تهانينا لكلّ فريق السلسلة.

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