بلاغ للرقابة الإدارية ضد محافظ المنوفية يتهمه بمجاملة مستشار بتأشيرة «فوق الكثافة»

تقدم عدد من أولياء الأمور بمدينة شبين الكوم بشكاوى رسمية لـ «هيئة الرقابة الإدارية» في المنوفية ضد محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط، والدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بسبب مخالفتهم للقانون ومجاملتهم، لنجل أحد المستشارين للالتحاق بمدرسة مصر الحرة التجريبية “الصينية” متخطيًا ترتيب حد السن المقرر بحسب الشكوى.

حيث جاء في الشكاوى المقدمة للرقابة الإدارية، إن مديرية التربية والتعليم كانت أعلنت ترتيب الطلاب وفقا للسن تمهيدًا لقبولهم فوق كثافة الفصول بعد الحصول على موافقة وزير التربية والتعليم ومحافظ المنوفية إلا أن الأخير خالف القانون وقرر دخول نجل مستشار يدعى ” محمد عبد الفتاح ” برغم أن عمره يقل كثيرًا عن عدد هائل من الطلاب الذين ينتظرون الالتحاق بالمدرسة بفارغ الصبر.

وأكد الأهالى في شكواهم للرقابة الإدارية، إن وظيفة الأب هى السبيل الوحيد للالتحاق بالمدارس دون النظر لشرط السن أو القانون واللوائح والغريب أن نجل المستشار يقل عمره عن خمسة سنوات فيما فشل عدد كبير ممن تخطوا هذا السن في الالتحاق بالمدرسة مما تسبب في حالة غليان بين المواطنين.