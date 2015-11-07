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وصول ١٠ مجموعات سياحية فى زيارة لشرم الشيخ والقاهرة

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وصول ١٠ مجموعات سياحية فى زيارة لشرم الشيخ والقاهرة وصول ١٠ مجموعات سياحية فى زيارة لشرم الشيخ والقاهرة

أرشيفية

استقبل مطار القاهرة، ظهر السبت، ١٠ مجموعات سياحية يبلغ قوامها نحو ٢٥٠ سائحًا، من الصين وإندونيسيا وجنسيات أخرى، وتوجهوا فور وصولهم لزيارة عدد من المعالم الأثرية والتاريخية بمدينتي القاهرة والجيزة، منها المتحف المصري والهرم، فيما ستزور المجموعات القاهرة الفاطمية ليلاً قبل أن تتوجه إلى الغردقة لقضاء عدة أيام، وتستكمل برنامجها السياحي البالغ ٧ أيام بمدينة شرم الشيخ.

وقالت مصادر أمنية، إن هناك إخطارات بوصول أعداد كبيرة من السائحين لمصر من جنوب شرق آسيا وبعض البلدان الأوروبية، وغالبيتها سيقوم بعمل جولة سياحية في القاهرة والجيزة لزيارة معالمها السياحية والأثرية، بعدها سيتوجهون إلى مدن جنوب سيناء والبحر الأحمر وعلى رأسها شرم الشيخ.

وأشرفت إدارة شرطة السياحة بمطار القاهرة، برئاسة العميد ياسر علي، على إنهاء إجراءات المجموعات وتأمينها وترتيبات خروجها من المطار.

 

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