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مودي يتعهد بمليارات الدولارات لتطوير كشمير

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مودي يتعهد بمليارات الدولارات لتطوير كشمير مودي يتعهد بمليارات الدولارات لتطوير كشمير

ناريندرا مودي

تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بتخصيص 800 مليار روبية (12.10 مليار دولار) لدفع التنمية والنمو الاقتصادي في كشمير بعد مرور عام على فيضانات دمرت نصف مليون منزل وكانت أسوأ فيضانات في المنطقة منذ أكثر من قرن.

وفي كلمة أمام آلاف الحاضرين باستاد للكريكيت في مدينة سريناجار عاصمة ولاية جامو وكشمير الواقعة في شمال الهند قال مودي إنه يود تخطي مجرد مساعدة ضحايا الفيضانات. ووعد بتوفير وظائف لشبان الولاية من خلال النهوض بالتعليم وتشجيع الصناعات بما في ذلك صناعة الصوف الكشميري وقطاع السياحة.

ونقلت رويترز عن مودي قوله “أكبر مهمة هنا هي إيجاد وظائف لشبان كشمير ولاداخ.. يجب أن يحصل شباننا على أرخص وأفضل تعليم وعلى مستويات عالمية.” ولاداخ منطقة جبلية أخرى في الشمال.

وزيارة مودي للمنطقة المتنازع عليها يوم السبت هي الأولى هذا العام. وتطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة على كامل كشمير لكنهما تتقاسمان إدارتها.

ويشكو سكان كشمير من نقص المساعدات الاتحادية بعد فيضانات العام الماضي التي تقدر أنها أحدثت أضرارا قيمتها 16 مليار دولار.

وألقت قوات الأمن في كشمير القبض على قرابة 400 انفصالي يوم الجمعة لمنعهم من تنظيم احتجاج مناهض للحكومة أثناء زيارة مودي.

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أونا

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